Il Mattino – Buffon l’abbracciarbitri, Valeri è solo l’ultimo della serie

La prima pagina de Il Mattino dedica uno spazio anche alla foto di Buffon che abbraccia l’arbitro Valeri nella sfida di Coppa Italia tra Milan e Juventus.

L’arbitro Valeri abbracciato da Buffon è l’ultimo della serie, con Il Mattino che ricorda anche un precedente del 2007 con Tagliavento. Un gesto affettuoso e forse ingenuo quello del portiere bianconero, che pure non lesina le critiche ai direttori di gara. Basta ricordare i vari bidoni al posto del cuore in occasione di Real Madrid-Juventus del 2018. In Serie A la questione è diversa per questo il quotidiano partenopeo definisce Buffon l’abbracciarbitri. Il gesto con Valeri non è sfuggito, anche perché arrivato al termine di una partita contestatissima dal Milan. Il rigore concesso a Cristiano Ronaldo al 90′ ha permesso ai bianconeri è stato una manna per gli uomini di Sarri, che senza penalty non avrebbero mai pareggiato una partita dominata dai rossoneri.

Buffon abbracciarbitri: la rete si scatena

Il gesto di Buffon che abbraccia l’arbitro Valeri ha scatenato tantissime reazioni in rete, ma anche tra gli addetti ai lavori. C’è chi lo vede un comportamento del tutto sportivo da parte del portiere della Juventus, altri invece che lo giudicano negativamente, con un atteggiamento da evitare. In ogni caso l’abbraccio di Buffon resta ed ognuno continuerà a vederci ciò che vuole. Quello che ancora di più viene contestato è invece il rigore concesso a Ronaldo per fallo di mano di Calabria. Una contestazione che assume proporzioni maggiori dato che durante la semifinale Inter-Napoli, l’arbitro non aveva concesso un rigore agli azzurri, per un fallo di mano ancora più evidente. La discrepanza di giudizio ha fatto andare su tutte le furie Aurelio De Laurentiis, con il patron del Napoli che si dice pronto a chiedere i danni. I rigori non concessi al Napoli sono davvero tanti e chiedono giustizia.