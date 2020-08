Tuttosport rivela: “Gabriel al Napoli può saltare a causa di Koulibaly”

La trattativa per Gabriel Magalhaes potrebbe saltare a causa di Kalidou Koulibaly, lo scrive Tuttosport parlando del mercato del Napoli.

Gabriel Magalhaes al Napoli e Kalidou Koulibay in Premier League, questa la prospettiva del club azzurro che sta invece trovando difficoltà nella cessione del difensore senegalese. Lo scrive Tuttosport.

Poi c’è la querelle Koulibaly che costringe De Laurentiis a tenere il fiato sospeso nella trattativa per l’acquisto di Gabriel del Lille. L’offerta del Manchester City, cioè il team che ha mostrato maggiore interesse per il senegalese, resta ancora troppo bassa rispetto alla richiesta del patron del Napoli e non si riesce a colmare la differenza di 20 milioni tra domanda ed offerta: 65 milioni offerti rispettoa gli 85 richiesti. E se Koulibaly non libererà il posto di difensore centrale, Giuntoli non potrà mettere nero su bianco nella trattativa con il Lille per Gabriel, il 23enne brasiliano che il presidente De Laurentiis ha bloccato durante la trattativa per l’acquisto di Osimhen. Il Napoli ha promesso 20 milioni cash più 5 di bonus, ma il Lille non potrà attendere a lungo, perchè di offerte ne stanno arrivando. Si vocifera che il Lille avrebbe rifiutato 20 milioni dall’Everton.

Il Napoli resta comunque in vantaggio su Gabriel, come confermato da Laudisa di Gazzetta dello Sport. Gli azzurri da tempo hanno messo gli occhi su questo calciatore e sono pronti ad affondare il colpo, appena si concretizzerà l’addio di Koulibaly. Ma non è detta l’ultima parola perché da ieri sul mercato c’è anche Nikola Maksimovic che piace proprio all’Everton. I Toffees volevano Gabriel che però è vicino al club partenopeo, quindi hanno sposato la loro attenzione su un altro obiettivo. Se il Napoli dovesse concretizzare Gabriel allora anche il club inglese potrebbe decidere di rompere gli indugi e puntare tutto sul difensore serbo che in questa stagione ha trovato maggiore continuità, in termini di rendimento e minutaggio.