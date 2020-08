Victor Osimhen: “Napoli club glorioso, voglio dare il massimo”

Victor Osimhen neo acquisto del Napoli ha rilasciato un’intervista a Sport1, ripercorrendo al sua carriera ed analizzando l’approdo in maglia azzurra.

A Napoli è stato già accolto con grande calore, Victor Osimhen lo ha percepito e lo ricorda anche nell’intervista rilasciata a Sport1. Il giocatore ripercorre le tappe della sua carriera, quando a 18 anni ha dovuto lasciare la Nigeria per approdare al Wolfsburg: “Era tutto diverso. Le abitudini, il clima, la lingua. Non è stato facile, ma sapevo che se fossi rimasto in Nigeria non avrei mai avuto un’opportunità simile. Purtroppo non è mi stato dato tempo di adattarmi“.

L’esperienza in Europa è continua allo Charleroi ma non senza problemi: “Fui scartato dal Waregem e dal Brugge. In quel momento ero molto triste, per questo quando il mio agente mi propose la nuova destinazione non volevo accettare. Poi – dice Victor Osimhen a Sport1 – mi ha convinto ad accettare e lì mi hanno ricoperto di affetto, è stato importantissimo per me. Mi hanno dato un aiuto enorme“. Dopo Lille la prossima tappa per la carriera di Osimhen è Napoli, uno step in più per il giovane attaccante: “Ho avuto la possibilità di firmare per un club glorioso. A Napoli hanno giocato grandissimi giocatori come Maradona, Cavani e Higuain. Il prossimo anno – continua Victor Osimhen – giocheremo in Europa League ed io voglio fare di tutto per dare una mano ai miei compagni in questa competizione ed in campionato“.

Osimhen a Napoli sarà chiamato a fare la differenza fin da subito. Il club di Aurelio De Laurentiis lo ha voluto fortemente e quindi toccherà all’allenatore metterlo nelle migliori condizioni per fare la differenza. I tifosi azzurri non vedono l’ora di vederlo all’opera in campo, sperando che possa davvero farli sognare così come dicono tantissimi addetti ai lavori che parlano di Osimhen come un grande calciatore.