L’agente di Koulibaly incontra De Laurentiis: il City spinge per il difensore

Kalidou Koulibaly al centro del mercato del Napoli con il suo agente Fali Ramadani che ha incontrato il presidente della SSCN Aurelio De Laurentiis.

L’incontro a Capri tra Aurelio De Laurentiis e l’agente di Kalidou Koulibaly è servito per avviare i contatti in vista di una possibile cessione del difensore. La notizia viene riportata dal Corriere dello Sport che scrive: “Il City insiste, ieri a Capri è sbarcato Ramadani, il procuratore del difensore: l’occasione di incontrare ancora una volta De Laurentiis, 90 milioni quanto chiede il presidente per aprire le porte di Manchester. La storia di Kalidou è più complessa per la portata dell’affare che il City sta provando a mettere in piedi con il Napoli. Ramadani e De Laurentiis hanno valutato ogni aspetto e continueranno a farlo in questi giorni di lavori capresi, decisamente molto intensi alla viglia della grande sfida di Champions“.

Manchester City su Koulibaly

In una recente intervista proprio Koulibaly aveva detto di essere pronto a restare a vita a Napoli, ma non aveva escluso la possibilità di andare via. Per questo l’incontro tra l’agente del difensore e De Laurentiis può avere una doppia prospettiva. In ogni caso la posizione della società è chiara, se qualcuno si presenta con un’offerta irrinunciabile allora si può ragionare. La SSCN lo ha fatto già con altri giocatori come Lavezzi, Cavani e Higuain. Alla soglia dei 30 anni forse può essere il momento buono per vendere Koulibaly, anche se la squadra perderebbe sicuramente uno dei migliori difensori d’Europa. Sono queste le riflessioni che si fanno in casa Napoli e che saranno fatte anche da De Laurentiis e l’agente Koulibaly a Capri durante un incontro che potrebbe essere decisivo per il futuro del difensore. Il Napoli sul mercato prova a cercare il sostituto. Gabriel del Lille è la prima scelta, ma sul giocatore c’è anche l’Everton.