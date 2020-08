Gabriel Magalahes è pronto a trasferirsi all’Everton di Carlo Ancelotti. Il difensore del Lille era nel mirino del Napoli.

Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, beffa il Napoli e prende Gabriel Magalahes, difensore del Lille che piaceva moltissimo alla dirigenza partenopea. La notizia viene data da Corriere dello Sport che scrive: “Lo aveva corteggiato il Napoli, invece Gabriel Magalhaes (22) andrà all’Everton, in Premier League, e lì lo sta aspettando Carlo Ancelotti. Che vuole anche Allan (29), centrocampista del Napoli, operazione fattibile per una cifra intorno ai 25 milioni di euro“.

Da tempo oramai Allan è sulla lista di sbarco. Il calciatore brasiliano considera concluso il suo ciclo al Napoli, forse già da quando De Laurentiis rifiutò il passaggio al Psg. Nonostante tutto il centrocampista sta cercando di dare il massimo, anche se non gioca più come titolare in pianta stabile. Contro il Barcellona, se dovesse servire, è pronto a scendere in campo e potrebbe accadere a partita in corso.

Con Magalahes che va all’Everton di Ancelotti il Napoli dovrà trovare un’alternativa in difesa. Un difensore centrale potrebbe servire indipendentemente dalla cessione di Kalidou Koulibaly. Il Manchester City insiste per il difensore senegalese, ma se Guardiola non si presenta con una mega offerta non se ne fa nulla. Da questo punto di vista Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: non svenderà il difensore, considerato uno dei top a livello europeo.

Con Magalahes all’Everton, fuori dai giochi gli azzurri si dovranno guardare intorno per prendere un altro difensore. Rrahmani arriverà da Verona, ma se veramente il senegalese dovesse essere ceduto servirà un giocatore con un profilo importante. Con la Fiorentina è stato abbozzato il discorso per Milenkovic ma per ora ci si è fermati alle informazioni. Novità potrebbero esserci dopo la gara di Champions League con il Barcellona, quando la stagione del Napoli prenderà una direzione precisa.