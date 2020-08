Ufficiale: Dan Friedkin nuovo proprietario della Roma

Dan Friedkin è il nuovo proprietario della Roma. E’ arriva la conferma ufficiale, attraverso un comunicato della nuova dirigenza giallorossa.

Il gruppo Friedkin si prende la Roma, è arrivato il comunicato ufficiale in cui viene si “conferma che questa notte è stato raggiunto un accordo tra AS Roma SPV, LLC, l’azionista di maggioranza di AS Roma S.p.A, e il Friedkin Group per la vendita del club. I contratti sono stati firmati nella serata di mercoledì“. Tramonta l’era Pallotta che a Roma non aveva mai convinto e non era riuscito a dare la giusta direzione al club capitolino. Con la nuova proprietà i tifosi giallorossi sperano di avere maggior peso anche sul prossimo calciomercato.

Il nuovo proprietario della Roma, Dan Friedkin ha dovuto sborsare 591 milioni di euro per poter comprare la società giallorossa. Un’operazione molto importante che assicurano all’imprenditore americano un marchio prestigioso, non solo dal punto di vista calcistico. Con questa operazione il gruppo si può fregiare di poter esporre la scritta ‘Roma’ un marchio, universalmente riconosciuto, sia perché è la capitale italiana, ma anche per la sua storia e le bellezze culturali.

Il passaggio della Roma a Friedkin è arrivato nella notte quando tutte le difficoltà sono state superate e sono arrivate anche le firme sui contratti. Dopo il covid la trattativa ha rischiato seriamente di saltare, poi negli ultimi giorni l’intromissione di un gruppo del kuwait che faceva capo ad Al-Baker ha forse fatto rompere gli indugi a Friedkin. La nuova proprietà ha anche costituito una newco a Londra ad hoc per il passaggio di proprietà delle 12 società che costituiscono la galassia Roma. A Friedkin andrà l’86,6% delle azioni giallorosse. Il passaggio definitivo della Roma a Friedkin si concluderà entro fine agosto. “Felici di diventare parte di una città e di una squadra iconiche” ha detto il nuovo proprietario.