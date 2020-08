Milik la Roma fa sul serio: due calciatori proposti al Napoli

Calciomercato Napoli con Arek Milik nel mirino della Roma. La società giallorossa del nuovo proprietario Dan Friedkin punta l’attaccante polacco.

La Roma per Arek Milik è pronta a mettere sul piatto due contropartite tecniche: Veretout e Cengiz Under, lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. In questo momento la società giallorossa è impegnata con il cambio di proprietà. Pallotta lascia il testimone a Friedkin che ha comprato il club per 591 milioni di euro. Ma il calciomercato non può attendere la fine di agosto quando il passaggio sarà del tutto ufficiale dal punto di vista burocratico. Così la dirigenza sta lavorando e vuole prendere un attaccante. Milik è uno di quelli che piace molto a Garcia, ma il Napoli continua a chiedere 50 milioni di euro per cedere il giocatore.

La Roma per acquistare Milik sarebbe pronta a dare in cambio Veretout e Under, calciatori che piacciono alla dirigenza partenopea. Il centrocampista francese potrebbe arrivare qualora Allan fosse ceduto all’Everton, possibilità molto concreta in questo momento. Mentre la prima scelta sul fronte esterno è sicuramente Jeremie Boga. Il Napoli proverà a fare di tutto per convincere il Sassuolo e l’ivoriano a vestire la maglia azzurra. Dopo la partita col Barcellona potrebbe arrivare un assalto concreto, partendo dalla richiesta del Sassuolo di 40 milioni di euro. Under sarebbe una sorta di seconda scelta, ma il turco viene giudicato comunque un calciatore di alto profilo tecnico.