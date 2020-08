Gazzetta – Milik rifiuta tutti: vuole solo la Juve. Ecco la posizione del Napoli

Ultime notizie di calciomercato con Arkadisuz Milik che vuole solo la Juve. Il calciatore polacco del Napoli ha deciso: vuole vestire il bianconero.

La Juve e Milik sono oramai promessi sposi. Il polacco ha deciso di vestire la maglia bianconera il prossimo anno, ma il Napoli fa resistenza. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport il club azzurro non vuole svendere il calciatore. Chiede 50 milioni di euro cash, oppure una contropartita tecnica accettabile. Intanto la Juve si è mossa per trovare un altro giocatore. Punta Duvan Zapata, ma l’Atalanta non chiede meno di 60 milioni di euro, troppi per la dirigenza bianconera che hanno quindi spostato la loro attenzione sul polacco del Napoli. Milik è in scadenza di contratto nel 2021 ed è proprio su questo che fanno forza Paratici e Nedved. Vogliono scardinare le difese del Napoli che potrebbe perdere il calciatore a parametro zero il prossimo. Ma Aurelio De Laurentiis ha parlato chiesto, se Milik fa il furbo è pronto ad adottare le contromisure.

In ogni caso Milik ha deciso di voler giocare nella Juve, tanto da aver rifiutato diverse offerte. Come scrive Gazzetta dello Sport c’erano Atletico Madrid e Tottenham a tentare il giocatore, ma quelle offerte sono sempre state rifiutate. Al momento nessuno si muove dalla propria posizione. Il Napoli ha chiuso Osimhen ed ora si sta concentrando sulla partita di Champions League contro il Barcellona. Ma la posizione è chiara: 50 milioni di euro oppure una contropartita tecnica. Anche la dirigenza della Juve sa che se vuole Milik può mettere sul piatto Bernardeschi e l’affare si chiuderebbe in breve tempo. Il calciatore ex Fiorentina non è convintissimo della destinazione Napoli. Ci sarebbero altri calciatori come Pellegrini e Romero, ma sono alternative che per ora il club di De Laurentiis non vuole prendere in considerazione.