Il Mattino – Gli spagnoli del Napoli, vogliono far male al Barcellona

Ci sono tre spagnoli nella rosa del Napoli: Fabian Ruiz, Josè Callejon e Fernando Llorente, tutti faranno parte della spedizione per Barcellona.

Nella partita decisiva di Champions League tra Barcellona e Napoli in terra spagnola, ci saranno tre giocatori iberici tra le fila del Napoli. Fabian Ruiz, Josè Callejon ed il riabilitato Fernando Llorente. Quest’ultimo è stato chiamato in extremis perché Gattuso non ha preso di buon occhio le ultime prestazioni, più che scialbe, di Arek Milik. La sensazione è che se ci dovesse essere un cambio in attacco al posto di Mertens, possa entrare proprio Llorente e non il polacco. Ecco il focus de Il Mattino sui tre giocatori spagnoli contro il Barcellona:

Callejon chiude dopo sette anni di Napoli, andrà via a scadenza di contratto e valuterà quella che potrà essere per lui la soluzione più interessante. Contro la Lazio fu già una serata piena di emozioni anche se al San Paolo non c’erano tifosi: giocò con la fascia di capitano, poi baciò il terreno di gioco al momento in cui lasciò il campo sostituito da Lozano e per l’ennesima volta ha avuto manifestazioni di grande affetto da parte di Gattuso e dei compagni di squadra. Ora vivrà ancora più emozioni a Barcellona, al Camp Nou, dove ci giocò con il Real Madrid, e in una partita che al Napoli potrebbe regalare il traguardo storico e cioè i quarti di finale, l’ingresso tra le prime otto squadre più forti in Champions League. Fabian Ruiz piace al club azulgrana che lo tiene d’occhio da tempo ma per il Napoli è incedibile, un investimento importante per il club azzurro, un centrocampista sul quale fa molto affidamento Gattuso per il futuro. Al Camp Nou potrà essere l’uomo in più, quello che potrà fare la differenza in un confronto attesissimo con i centrocampisti catalani.