Gazzetta – Fabian da sogno a incubo del Barcellona

Fabian Ruiz sarà uno degli incubi del Barcellona nella sfida di Champions League di sabato prossimo, il centrocampista resta nel mirino degli spagnoli.

Il Barcellona era pronto a fare un’offerta importante per Fabian Ruiz: 70 milioni di euro cash. A fermare tutto c’è stata sempre la contrapposizione di Aurelio De Laurentiis, questo è quanto scrive Gazzetta:

Barcellona sarebbe stata nel suo destino se solo Aurelio De Laurentiis ne avesse voluto trattare la cessione. I suoi continui no, in ogni modo, hanno chiuso ogni discussione prima ancora di aprirla. Josep Bartomeu, il presidente del Barça, aveva pronta anche l’offerta: 70 milioni di euro per riportare in patria il talento della nazionale spagnola. Ma De Laurentiis avrebbe trattato, eventualmente, partendo da un’offerta di 100 milioni di euro in su.Cifra che il club catalano ha ritenuto fuori mercato per il momento che sta vivendo il calcio in generale. Ma non è escluso che Bartomeu ritorni alla carica nei prossimi mesi.

Sabato sera al Camp Nou saranno avversari e lo spagnolo sarà uno dei pericoli da tenere a bada. Lo sa bene Quique Setien. Il tecnico del Barcellona conosce bene Fabian Ruiz per averlo allenato una stagione al Betis. Proprio in quell’annata arrivò la consacrazione di Ruiz in Spagna, collezionando 34 presenze e 3 gol. Il Napoli lo ha poi acquistato per 30 milioni di euro, grazie alla lungimiranza dello staff tecnico e scouting azzurro. Una manovra che ha sorpreso tutti e che ha permesso al club partenopeo di soffiare Ruiz ai grande club spagnoli come Real Madrid e Barcellona che ora lo vorrebbero indietro. Per comprarlo serviranno almeno 100 milioni di euro, ma non è detto che il valore del cartellino non possa aumentare. Ruiz è migliorato tantissimo, anche con Gattuso. Ha più confidenza e personalità, ma può fare ancora dei passi avanti e quel sinistro magico può dire ancora molto anche in termini di gol.