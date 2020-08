Insigne va a Barcellona: ecco le condizioni per scendere in campo

Lorenzo Insigne partirà con la squadra per Barcellona. Il capitano del Napoli è alle prese con un infortunio ma verrà monitorato fino all’ultimo minuto.

Sull’area che porterà il Napoli a Barcellona ci sarà anche Lorenzo Insigne, lo scrive il Corriere dello Sport. Il capitano del Napoli sta stringendo i denti e non sente dolore, ma per essere ristabilito del tutto servirà la prova del campo. Gennaro Gattuso attende il parere dello staff medico che continua a monitorare costantemente il calciatore. Gli esami strumentali non hanno dato segnali negativi, ma sicuramente l’infiammazione c’è. Il giocatore si sta sottoponendo a terapie specifiche e sta migliorando, ma l’ansia per la gara di sabato 8 agosto al Camp Nou resta. Di fronte ci sarà il Barcellona guidato da Setien, ma in campo ci sarà soprattutto Messi e servirà una prova senza sbavature per tentare l’impresa. Quella che porterebbe il Napoli alle Final Eight di Champions League.

Ecco perché le condizioni di Insigne, in vista del Barcellona, verranno monitorate costantemente. Non si vuole rischiare un infortunio più grave, ma nemmeno mandare in campo un calciatore che non può dare il massimo dal punto di vista fisico ed atletico. Gennaro Gattuso sta provando delle alternative, ma spera di poter avere il capitano in campo. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport: