Infortunio Insigne, il dolore è sparito: resta apprensione, manca un test

L’infortunio di Lorenzo Insigne in casa Napoli viene monitorato costantemente, il calciatore sta meglio e non sente dolore ma sarà decisivo il campo.

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne sta facendo di tutto per recuperare dall’infortunio. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport il numero 24 non sente dolore. “Questo apre ad un maggiore ottimismo in considerazione della gara di Barcellona. Il capitano sta proseguendo con le terapie, seguito dallo staff medico che le proverà tutte per metterlo a disposizione di Rino Gattuso in tempo utile per la supersfida del Camp Nou. Lorenzo non molla un solo istante, ha intuito che il muscolo infiammato può anche essere tenuto sotto controllo. Ma prima di avere indicazioni più o meno probabili bisognerà attendere il test sul campo che il capitano dovrebbe svolgere domani mattina o, al massimo, nel pomeriggio. Solo provando a correre e calciare si potrà capire come procede la cura. Il test dovrà essere pure impegnativo, perché l’allenatore non potrà rischiare di giocarsi una sostituzione in avvio di partita. Lorenzo dovrà tentare di calciare con l’interno piede, un movimento che andrà a sollecitare direttamente l’adduttore infiammato“.

Infortunio Insigne: l’incoraggiamento di Totti

Intanto ieri è arrivata anche la visita di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma è passato a Caste Volturno per salutare Gennaro Gattuso e proprio Lorenzo Insigne. Totti ha fatto gli incoraggiamenti ad Insigne ed alla squadra: “Spero io e tutta Italia che Gattuso possa realizzare la grande impresa“.

Il tecnico del Napoli spera di riuscirsi ma per farlo avrà bisogno anche di un Insigne al rientro dall’infortunio. Il capitano del Napoli ci sta provando in tutti i modi. Non sentire dolore è già un grande passo avanti, ma l’ansia per le sue condizioni resta. Il capitano del Napoli sta seguendo le terapie dello staff medico, ma bisognerà attendere per avere un verdetto ufficiale.