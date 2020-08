Barcellona-Napoli in tv in chiaro. Ecco dove vederla anche in streaming

Barcellona-Napoli in tv in chiaro su Canale 5. Sarà Mediaset, a mettere a disposizione degli appassionati di calcio e di Champions League il match.

Barcellona-Napoli, ottavi di ritorno di Champions League, sarà visibile in chiaro: il match sarà trasmesso su Canale 5.

La Champions League spalanca nuovamente le proprie porte. Conclusa la Serie A è nuovamente tempo di pensare all’Europa, che per i noti sviluppi dell’emergenza COVID-19 si concluderà quasi interamente in sede unica a Lisbona.

Barcellona-Napoli andrà in scena al Camp Nou, tana dei catalani, senza pubblico sugli spalti. I tifosi del Napoli si piazzeranno così davanti al televisore, perché naturalmente le due partite saranno trasmesse in diretta: venerdì 7 agosto la sfida tra i bianconeri e il Lione (1-0 per i francesi all’andta), sabato 8 agosto quella tra i partenopei e il Barcellona (1-1 al San Paolo prima dello stop generale del calcio).

Per assistere a Barcellona-Napoli, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà disponibile una doppia opzione: gli abbonati potranno seguire la partita in diretta su Sky Sport, che detiene i diritti della competizione, ma non in esclusiva, visto che entrambe le sfide saranno visibili anche in chiaro.

Sarà infatti Mediaset, attraverso Canale 5, a mettere a disposizione degli appassionati di calcio e di Champions League il match. Anche chi non è abbonato a Sky Sport potrà dunque godersi Barcellona-Napoli in diretta.

Una volta conclusa la tornata degli ottavi di ritorno di Champions League (non solo Juventus-Lione e Barcellona-Napoli, ma anche Bayern-Chelsea e Manchester City-Real Madrid), Mediaset trasmetterà su Canale 5 in chiaro, e in diretta, anche una partita dei quarti di finale, una delle semifinali e infine la finalissima.

BARCELLONA-NAPOLI IN TV E STREAMING

La sfida di ritorno Barcellona-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset su Canale 5. La partita sarà inoltre visibile su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Per chi preferisse vedere la gara in diretta streaming, il match del Camp Nou sarà visibile per tutti in chiaro su Mediaset Play, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook, scaricando la app, presente anche sul decoder Sky Q, o collegandosi con sito ufficiale della piattaforma. Gli abbonati Sky potranno inoltre seguire la partita attraverso Sky Go.

La partita Barcellona-Napoli, come tutte le gare della Champions League 2019/20, sarà visibile infine anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che acquistando uno dei pacchetti proposti, offre la visione di molti eventi sportivi trasmessi dalla tv satellitare.

BARCELLONA-NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, F. De Jong, Rakitic; Messi, L. Suarez, Griezmann.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejón, Mertens, Lozano.

LISTA UEFA NAPOLI

Napoli-Barcellona sarà visibile in tv su canale 5 in chiaro. La società azzurra ha diramato la lista Uefa. Gattuso ha escluso tre giocatori: Ghoulam, Malcuit e Younes.

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

fuori due terzini come Kevin Malcuit e Faouzi Ghoulam, entrambi in fase di recupero. Il terzo fatto fuori è invece Amin Younes, ormai ai margini della rosa.

Difensori: Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Manolas.

Centrocampisti: Demme, Allan, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Lobotka.

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Milik.