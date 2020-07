Su Twitter Victor Osimhen ha fatto scatenare i tifosi del Napoli. De Laurentiis: “Può essere che giovedì possa annunciare qualcosa…”

Su Twitter Victor Osimhen ha fatto scatenare la fantasia dei tifosi del Napoli. L’attaccante del Lille ha pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale la frase “10 days ultimatum“, con tanto di emoticon con faccine che ridono. Incalzato dai giornalisti durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro, Aurelio De Laurentiis ha detto:

“Il tweet di Oshimen? Non capisco di che ultimatum si parli. Chi può dire che giovedì non abbia qualcosa da annunciare? Fatemi sapere, o vengo io qui o venite voi a Capri. Se chi viene da un altro continente e non ha il nuovo agente, senza più i vecchi, magari qualche cretino gli dice ‘ma dove ti portano?’. Ma che ne sanno loro? Parliamo di un’altra cultura e un’altra religione, il cibo per loro è una cosa diversa: i nostri cuochi devono cucinare per varie culture”

Stando alle parole del patron dei partenopei, il passaggio di Oshimen al Napoli sembrerebbe ormai solo una questione di giorni. De Laurentiis nell’affare investirà una cifra di poco superiore ai 50 milioni. Osimhen avrebbe scelto il Napoli senza bisogno di una pausa di riflessione.

OSIMHEN SU TWITTER FA SCATENARE I TIFOSI DEL NAPOLI

Su Twitter i tifosi del Napoli hanno acclamato Osimhen a gran voce chiedendogli di accelerare il più possibile il suo sbarco a Napoli:

“Vieni da noi Victor…. Tecnica e velocità e per come si gioca, farai 20 gol a campionato”.

“Ti aspettiamo! Non te ne pentirai!I tifosi sono entusiasti!”.

“Ammò tu già stai ccà“.

“Go to Napoli Bro”.

“Un urlo di guerra per i propri beniamini! Da brividi! Se solo ti venisse il desiderio di non essere uno qualunque: non perdere altro tempo, vieni nel Tempio che fu di Diego Armando Maradona!”.

“Vieni a Napoli, ti stiamo aspettando. Ti ambienterai subito con un grande compagno di reparto come Mertens, e con grandi compagni di squadra quali Insigne, Koulibaly, Zielinski, (Callejon si spera), Fabian. E con un mister grandioso : GATTUSO”

Questi alcuni dei dei tantissimi commenti sotto il post di Osimhen.