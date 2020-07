Aurelio De Laurentiis su Osimhen ha le idee chiare. Il patron parla del tweet del nigeriano nel corso della sua conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli a Castel Di Sangro.

Aurelio de Laurentiis ha presentato in conferenza stampa il ritiro del Napoli a Castel Di Sangro. Il patron coadiuvato dal sindaco della cittadina abruzzese e dal presidente della regione Abruzzo ha spiegato le varie fasi del ritiro. durante la conferenza stampa il presidente del Napoli ha risposto anche a quelche domanda di mercato in particolare quelle legate al Tweet di Victor Osimhen sul presunto ultimatum del Napoli.

DE LAURENTIIS SU OSIMHEN

“A Castel di Sangro arriva anche Osimhen? E chi o sap? Questo è il bello del calcio“, ha risposto in lingua napoletana il presidente partenopeo spiazzando i giornalisti presenti all’Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele. “Se inizierà il ciclo di Gattuso con un rinnovo per tre anni? C’è bisogno di sottolinearlo? Scrivete ciò che volete. Hai visto il Sassuolo con Caputo? Siamo sempre alla ricerca dei nomi, della folgorazione, del colpo da teatro, bisogna essere umili, onesti e pedalare senza fare proclami, ho imparato a mie spese, il Covid ha livellato un po’ tutti, te lo saresti mai aspettato? Questo ragazzo non ha più il nuovo agente, ha un’altra cultura, religione, i nostri cuochi ne sanno qualcosa”.

De Laurentiis ha concluso su Oshimhen e ha spiegato le fasi del ritiro: “Sono l’unico dello sport italiano che ha un accordo per fare in estate le partite pay per view, negli anni a Castel di Sangro avremo anche i nuovi acquisti al ritiro, negli altri anni faremo un primo ritiro di preparazione e un secondo attuativo con tutti i tesserati, vi dimenticate che tra Nazionali ed eventi vari poi non tutti sono a disposizione”.

ECCO IL TWEET DI VICTOR OSIMHEN



De Laurentiis ha risposto ad una domanda su Victor Osimhen. Il nigeriano è il nome caldo del calciomercato del Napoli. Il calciatore ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Twitter un post particolare: “10 days ultimatum” ha scritto, con tanto di emoticon con faccine che ridono. Osimhen ha deciso di commentare cosi chi parla di ultimatum da parte del club azzurro, visto che sono ormai tanti giorni che si parla solo del suo possibile trasferimento in Italia. Il passaggio al Napoli sembra questioni di giorni: come sembrerebbe anche dal tweet, il giocatore non ha bisogno di aspettare 10 giorni ma ha già scelto il Napoli. E’ bastato un tweet per scatenare le tantissime reazioni dei tifosi napoletani.