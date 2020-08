Napoli: iniziativa Thank You, novità sulla maglia degli azzurri

Il Napoli aderirà all’iniziativa ‘Thank You’ promossa dalla Uefa, in occasione delle gare di Champions League ci sarà una novità sulle maglie.

Con un comunicato ufficiale la SSC Napoli ha fatto sapere che aderirà all’iniziativa Thank You in occasione delle gare di Champions League. Ecco il testo apparso sul sito ufficiale della società partenopea: