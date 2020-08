Lista Champions: sorprese in casa Napoli, torna Llorente. Tre fuori

Il Napoli ha consegnato la lista dei giocatori che prenderanno parte al ritorno degli ottavi di finale che si giocheà col Barcellona.

Ci sono tre esclusioni nella lista Champions che il Napoli ha presentato in vista della sfida con il Barcellona. Torna Fernando Llorente e c’è Arek Milik, il polacco ha rischiato addirittura di non entrare in questa lista. Escluso un po’ a sorpresa Faouzi Ghoulam, restano fuori anche Malcuit e Younes. Ecco la lista completa:

Portieri: Karnezis, Meret, Ospina

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui

Centrocampisti: Allan, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski

Attaccanti: Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Politano

Il Napoli che ha presentato la lista Champions è anche impegnato negli allenamenti. Oggi gli azzurri si sono ritrovati a Castel Volturno per preparare il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gattuso deve fare sempre i conti con l’infortunio di Insigne, che sembra meno grave del previsto e c’è ottimismo.