Aurelio De Laurentiis voleva Allegri sulla panchina del Napoli dopo il Flop di Ancelotti.



L’ex Allenatore Giovanni Galeone, amico fidato di Massimiliano Allegri, ha rivelato un retroscena su De Laurentiis e l’ex allenatore della Juventus. Il Napoli dopo il flop di Ancelotti avrebbe tentato di prendere Allegri per la panchina azzurra, il patron ha poi cambiato obbiettivo puntando tutto su Gennaro Gattuso. Ecco le parole di Galeone ai microfoni di kiss Kiss Napoli:

“Aurelio De Laurentiis ha chiamato più volte Massimiliano Allegri prima di scegliere Gennaro Gattuso come sostituto di Ancelotti, finito poi in Inghilterra all’Everton. L’ex Juventus, però, dal canto suo, nonostante le tante telefonate ed i tentativi del patron azzurro di portarlo sulla panchina del Napoli, Non ha mai risposto al telefono alle chiamate del patron dei partenopei.

De Laurentiis ha tentato in tutti i modi di portarlo in azzurro. Allegri non se l’è sentita di accettare il Napoli in quella situazione di classifica, considerato che il club viaggiava in acque molto torbide. Non era una questione economica, spiega Galeone, ma solo progettuale“.