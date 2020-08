Lozano divide il Napoli: se parte servono due esterni

Calciomercato Napoli con Tuttosport che offre un focus su Hirving Lozano, il messicano potrebbe partire. Giuntoli segue tre obiettivi.

Hirving Lozano divide il Napoli, il messicano ha dato qualche segnale di ripresa ma è ancora troppo poco per credere ciecamente in lui. Il calciatore messicano fino ad ora non ha convinto, ma da più parti si parla di almeno un anno di ambientamento. Ora bisognerà capire se società ed allenatore saranno disposti a puntare con convinzione su di lui il prossimo anno, oppure bisognerà prendere una soluzione alternativa. Ecco quanto scrive Tuttosport: “Per quanto è stato pagato al Psv (42 milioni) e per quello che guadagna (4,2 a stagione), come riporta l’edizione odierna del quotidiano TuttoSport nello spazio riservato al calcio, è ora complicato trovargli una destinazione di media grandezza e allora non è detto che non resti alle dipendenze di Gattuso. Se un club come l’Everton di Carlo Ancelotti dovesse credere in lui, allora il Napoli sarebbe costretto a prendere non più uno, ma due attaccanti esterni considerata anche la partenza di Callejon. Boga del Sassuolo resta il preferito, poi Under e Rashica del Werder Brema“.

Boga sarebbe sicuramente la soluzione più gradita al Napoli, ma il Sassuolo continua a chiudere circa 40 milioni di euro per vendere il giocatore. Sulla fascia il club partenopeo punta anche Bernardeschi. L’ex Fiorentina potrebbe sbloccare definitivamente l’affare tra Napoli e Juve per Milik, ma per il momento il giocatore non è ancora convinto del trasferimento in Campania. Così Hirving Lozano a Napoli resta un’alternativa valida se non dovesse arrivare nessun altro calciatore. Il messicano non sarà titolare in Champions League, ma potrebbe entrare a gara in corsa, se ci dovessero essere le condizioni giuste per sfruttare le sue caratteristiche. Gattuso spera di recuperare Insigne, ma se non dovesse farcela Elmas sembra il candidato numero uno per sostituire il capitano azzurro.