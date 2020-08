Il Barcellona recupera due pedine fondamentali: buone notizie per Setien

Il Barcellona recupera Ousmane Dembelé e Ronald Arujo, abile e arruolabile anche Antoine Griezmann per il match di Champions League contro il Napoli.

Mentre il Napoli è alle prese con l’infortunio di Lorenzo Insigne, il Barcellona tira un sospiro di sollievo grazie a qualche recupero in rosa. Setien per il match di Champions League in programma sabato 8 agosto contro il Napoli, dovrà fare a meno degli squalificati Busquets e Vidal. In settimana però è arrivato il recupero di Griezmann e Lengelet, mentre il Mundo Deportivo parla di passi avanti anche per Dembelé e Arujo che hanno completato il primo allenamento completo con la squadra. Dalla Spagna fanno sapere che non si forzerà il rientro di questi due calciatori, ma potrebbero andare in panchina. Qualora le loro condizioni dovessero essere buone, allora non è escluso che possano scendere in campo a partita in corso qualora si dovesse presentare la necessità.

Con il recupero di Dembelé e Arujo si amplia la rosa a disposizione di Setien per la sfida con il Napoli. L’obiettivo è quelli di eliminare gli azzurri nella gara di ritorno degli ottavi di finale per andare poi a giocare le Final Eight di Champions League. Il Napoli è chiamato alla grande impresa contro il Barcellona in un Camp Nou vuoto. Il Barça ha qualche defezione ma può comunque schierare davanti un tridente fortissimo con Messi, Suarez e Griezmann. Qualora si volesse preservare il francese allora ci sarebbe Fati. Gattuso attende Insigne ma può consolarsi col rientro di Manolas. Il greco si gioca il posto da titolare con Maksimovic in difesa. Al momento non ci sono particolari problemi di formazione, oltre alla questione legata al capitano, quindi il tecnico potrà scegliere con un minimo di serenità la formazione da mandare in campo.