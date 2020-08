Infortunio Insigne, parla l’agente: “Ecco come sta Lorenzo, è carico”

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare dell’infortunio del capitano del Napoli.

L’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, fa il punto sull’infortunio del suo assistito a tre giorni dalla sfida con il Barcellona. “Si sente meglio, lui è sempre positivo ed allegro e farà di tutto per esserci” ha detto Pisacane ai microfoni di Radio Marte. Al momento si hanno segnali positivi per l’infortunio di Insigne, che non sente più dolore anche se c’è da valutare le sensazioni che avrà il calciatore quando farà strappi importante sul terreno di gioco. Parlando della sfida con il Barcellona, Pisacane ha detto: “Sicuramente è una sfida tra Davide contro Golia, ma il Napoli ci ha abituato a delle ottime prestazioni in coppa. Credo che possa giocarsi le sue carte, anche perché il Napoli ha fatto veder di saper dire la sua, soprattutto in fase offensiva“.

Ritornando sull’infortunio di Lorenzo Insigne, l’agente del calciatore Vincenzo Pisacane ha detto: “In campo lui ha sentito il dolore dopo il colpo ricevuto. In quel momento ha sentito molto dolore, per questo si è preoccupato. Poi piano piano è scemato. Le sue condizioni sono migliorate, ma teniamo le dita incrociate, viene seguito puntualmente dallo staff sanitario che deciderà il da farsi“. Gattuso vuole recuperare Insigne dall’infortunio, ed anche l’agente Pisacane fa sapere che il giocatore sta “facendo di tutto per essere in campo con il Barcellona. Ce la sta mettendo tutta. In questi casi il miglior medico è fare il confronto con se stessi. Lui – conclude Pisacane – si sta impegnando per scendere in campo, attendiamo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni“. In tema recuperi da Barcellona arrivano notizie di Setien che ha recuperato pedine fondamentali, anche Gattuso spera di poter annunciare la presenza di Insigne nel match col Barcellona.