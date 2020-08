Verso Barcellona: report allenamento per il Napoli, differenziato Insigne

Lorenzo Insigne nell’allenamento di oggi del Napoli ha effettuato lavoro differenziato. Ecco il report completo della seduta a Castel Volturno.

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne è l’osservato speciale anche durante l’allenamento di oggi in vista della sfida con il Barcellona. Come fa sapere il sito ufficiale della società la squadra si è “allenata sul campo iniziando la sessione con una serie di torelli. Successivamente esercitazioni tecnico tattiche con l’ultilizzo di porte piccole. Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie e lavoro personalizzato in palestra e in campo per Insigne“. Già il fatto che il numero 24 del Napoli possa mettere piede sul campo è un segnale positivo. Lo staff medico azzurro lo sta seguendo passo dopo passo ed ha previsto una tabella personalizzata di allenamento per il calciatore del Napoli. Fino a venerdì l’attaccante svolgerà un lavoro specifico per essere al meglio sabato sera al Camp Nou.

L’allenamento di Insigne in campo con gli altri calciatori del Napoli fa bene sperare anche i tifosi, in ansia per le condizioni del capitano. Qualche buona notizia sull’infortunio di Insigne l’ha data anche il suo agente, Vincenzo Pisacane che a Radio Marte ha parlato della voglia matta del giocatore di essere in campo sabato sera. Il report dell’allenamento di oggi del Napoli offre qualche segnale importante, ma fondamentale saranno le sensazioni del giocatore. Per essere al meglio della condizione fisica e mentale, Insigne dovrà essere libero dal dolore quando corre con intensità e quando calcia verso la porta. Per questo sarà sottoposto a diversi test per saggiare definitivamente le sue condizioni. Se venerdì non accuserà dolori specifici durante il gioco, allora le sue possibilità di scendere in campo saranno molto alte. Altrimenti Gattuso dovrà fare i conti con la sua assenza e puntare sul piano B. Al momento l’inserimento di Elmas sembra la soluzioni più gettonata.