Verso Barcellona – Formazione Napoli: “Gattuso ha scelto, solo due dubbi”

Gennaro Gattuso ha scelto la formazione del Napoli che sfiderà il Barcellona al Camp Nou sabato sera alle 21. Secondo Ciro Venerato ci sono due dubbi.

E’ Ciro Venerato della Rai a fare il punto sulla formazione del Napoli che sabato prossimo sfiderà il Barcellona per la gara valida per il ritorno degli ottavi di Champions League. A Radio Goal il giornalista dice: “Gattuso ha già deciso gli uomini da mandare in campo, ha essenzialmente due dubbi“. Il primo riguarda Demme o Lobotka a centrocampo. Secondo Venerato si propende per il tedesco: “Per una questione tattica Gattuso preferisce Demme, ma Lobotka ha fatto vedere di poter dire la sua“. Il secondo dubbio è in difesa dove “Manolas è in ballottaggio Maksimovic“. In questo caso molto dipenderà dalla formazione che Setien vorrà schierare contro il Napoli. Ecco perché il controspionaggio del Napoli sta cercando di avere qualche notizia utile dalla Spagna.

“Gattuso si è preso altre ventiquattro ore per decidere la formazione del Napoli che gioca col Barcellona” dice Venerato che aggiunge: “Fondamentalmente domani saranno sciolte le ultime riserve“. Ovviamente c’è da monitorare sempre l’infortunio di Insigne. Se il calciatore riesce ad essere pronto per sabato allora ha un posto assicurato da titolare insieme con Mertens e Callejon in attacco. Qualora il capitano dovesse non farcela, potrebbe scendere in campo Elmas.

La formazione del Napoli a Barcellona si completerebbe con Ospina in porta, Di Lorenzo Koulibaly e Mario Rui in difesa (ballottaggio Manolas-Maksimovic). A centrocampo Demme titolare con Fabian Ruiz e Zielinski ed in attacco il trio dei piccoletti. Questa l’idea di Gattuso che prova a fare l’impresa, portare il Napoli ai quarti di finale, ancor meglio ad una competizione atipica quella delle Final Eight. In questa insolita formula si gioca sempre a partita secca ed in questo caso può succedere di tutto.