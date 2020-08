Koulibaly – City, Ramadani, incontra De Laurentiis a Capri. Il patron ha fissato il prezzo. Retroscena dall’Inghilterra.

Il Napoli si prepara alla gara più importante dell’anno, la sfida champions contro il Barcellona rappresenta il crocevia di una stagione salvata dalla vittoria della Coppa Italia. Gattuso ha le idee chiare, l’ultimo allenamento risolverà anche il rebus Insigne. Per Callejon, sarà l’ultima partita con la maglia del Napoli. Lo spagnolo lascerà il capoluogo Campano dopo 7 stagioni. Anche par Kalidou Koulibaly la sfida del Camp Nou potrebbe essere l’ultima con la maglia del Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del corriere dello sport. Il City fa sul serio per il difensore senegalese.

IL CITY VUOLE KOULIBALY

“Il Manchester City di Guardiola insiste per il centrale del Napoli. Ieri a Capri è sbarcato Ramadani, agente di Koulibaly. Il procuratore incontrerà ancora una volta Aurelio De Laurentiis, 90 milioni quanto chiede il presidente per aprire le porte di Manchester.

Il Corriere aggiunge: “La storia di Kalidou Koulibaly è più complessa per la portata dell’affare che il Manchester City sta provando a mettere in piedi con il Napoli. Ramadani e De Laurentiis hanno valutato ogni aspetto e continueranno a farlo in questi giorni di lavori capresi, decisamente molto intensi alla vigilia della grande sfida di Champions League con il Barcellona di Lionel Messi, partita valevole per il ritorno degli ottavi di finale del massimo torneo continentale per club“.

KOULIBALY, RETROSCENA DALL’INGHILTERRA

La squadra di Pep Guardiola già speso più di 60 milioni di sterline. Solo questa settimana, i Cityzens hanno ingaggiato Ferran Torres (£ 20,9 milioni) e Nathan Ake (£ 41 milioni).

I Blues vogliono altri tre giocatori: Koulibaly, Lautaro Martinez e Joao Felix.

Koulibaly è la prima scelta per il City. Il centrale del Napoli è considerato uno dei migliori difensori del mondo. Secondo Foot Mercato, il City cerca disperatamente di attirare il difensore senegalese all’Etihad.

Il portale di mercato, rivela un clamoroso retroscena: “Kalidou Koulibaly, è l’obiettivo numero uno del Manchester city, tuttavia, a causa di una rottura nei rapporti tra i funzionari del City e il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis, le trattative sono state difficili da avviare.

Il Manchester City avrebbe ufficialmente contattato il Napoli per conoscere le condizioni per la cessione di Kalidou Koulibaly. Le due parti hanno in programma di incontrarsi la prossima settimana e una prima offerta potrebbe arrivare a quel punto. Koulibaly sarebbe “felice” di trasferirsi in Inghilterra,sebbene il Manchester United rimanga interessato e stia monitorando la situazione.

Inoltre, nelle ultime due settimane le discussioni su Kalidou Koulibaly siano “andate oltre la semplice chiacchierata”. Il direttore sportivo del Manchester City Txiki Begiristain ha indicato all’agente del giocatore, Fali Ramadani, di essere pronto a offrire un “sostanzioso stipendio” al giocatore per assicurarsi i suoi servizi.

Le recenti richieste del Napoli per il trasferimento relative al difensore centrale senegalese sono state dell’ordine di 80-90 milioni di euro. De Laurentiis non scenderà sotto questa cifra”