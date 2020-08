In Champions League a Barcellona il Napoli potrebbe giocare senza Lorenzo Insigne, ecco il piano di Gennaro Gattuso se il capitano non recupera.

Gennaro Gattuso ha già pronto il piano per sopperire eventualmente all’assenza di Lorenzo Insigne a Barcellona. Il capitano del Napoli oggi effettuerà un test decisivo ed attualmente le sue possibilità sono al 50%. Sicuramente si potrà avere un migliore quadro della situazione stasera, quando il calciatore avrà effettuato una prova sul campo. Lo sforzo di Insigne dovrà essere come quello che metterà sul terreno di gioco del Camp Nou, solo così potrà capire se quel dolore alla coscia sinistra è passato oppure no. Gattuso spera di poter avere Insigne a Barcellona, ma sta pensando ad una alternativa. La più naturale sarebbe quella di inserire Lozano titolare, ma al momento il messicano non riesce a garantire quell’equilibrio tattico che è fondamentale in una gara come quella contro Messi e compagni. Molto più probabile che Lozano possa entrare a partita in corso, magari se ci sarà bisogno di segnare o se il Barcellona si dovrà sbilanciare per fare gol. Il messicano con la sua velocità e profondità potrebbe dare fastidio alla difesa catalana, che non è il miglior reparto su cui può puntare Setien.

Ecco quanto scrive Il Mattino sul piano di Gattuso se Insigne dovesse restare in panchina col Barcellona: “Questo punto solo un imprevisto può scombinare i piani del tecnico. L’assenza

eventuale di Insigne davvero potrebbe mandare all’aria il progetto tattico che l’allenatore azzurro ha pronto per il Camp Nou. All’idea di fare a meno di Lorenzo, eventualmente, comincerà a pensarci su nel pomeriggio, nel caso le cose si mettessero storte tutto d’un colpo. In ogni caso, pian piano che il test della verità si avvicina, un po’ di ansia monta. Ma la volontà di Insigne avrà la meglio su tutti: non fosse la gara con il Barcellona, ecco non ci sarebbero motivi per spingere per il suo recupero lampo. Ma lui per primo vuole questa sfida. Contro una squadra dove avrebbe avuto tanta voglia di giocare, se solo ne avesse avuto la possibilità. Uno dei pochi club per cui avrebbe lasciato il Napoli nel passato. Il modulo sarà sempre il 4-3-3, se può farlo Lorenzo meglio, altrimenti ci si può arrangiare tranquillamente con Elmas. Improbabile che tocchi a Lozano“.