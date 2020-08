Verso Barcellona: si tenta il recupero di Insigne, il capitano è in bilico

Lorenzo Insigne titolare a Barcellona oppure solo in panchina, è questo il dubbio per Gennaro Gattuso che ha la formazione praticamente già fatta.

La sfida con il Barcellona è alle porte ed i dubbi su Lorenzo Insigne non sono ancora dissipati. L’ottimismo è aumentato dopo l’allenamento di ieri. Il capitano del Napoli ha lavorato in parte con la squadra, ma il test decisivo ci sarà oggi. Insigne dovrà provare a calciare in porta, con intensità e senza timore, perché la testa in un giocatore farà la differenza. Se sentirà dolore non potrà mai essere libero mentalmente e questo influirà sulla sua prestazione in campo. Gattuso spera di poter recuperare il numero 24 del Napoli, divenuto pedina fondamentale nel suo scacchiere tattico. “Insigne a Barcellona ha il 50% di possibilità di scendere in campo” fa sapere Gazzetta dello Sport. Al momento questa è la valutazione. Percentuali che potrebbero crescere dopo gli ultimi test di oggi.

Insigne recupera per Barcellona?

Tifosi e addetti ai lavori si soffermano sulle condizioni di Insigne. Ieri anche la versione on line del Mundo Deportivo ha dedicato un focus sul capitano del Napoli. Si sa che la manovra azzurra passa molto dai suoi piedi, ma Insigne diventa importante anche in fase difensiva. Con i suoi rientri continui dà equilibrio alla squadra, fattore fondamentale soprattutto contro un team fortissimo come quello di Setien che può contare sul recupero di Dembelé.

Ecco quanto scrive Il Mattino sulle possibilità che Insigne giochi a Barcellona: “Si capirà se dell’infiammazione all’adduttore non c’è più traccia. Il dolore, in ogni caso, è sparito. Ma gli accertamenti clinici daranno il verdetto, assieme al test al San Paolo di questa mattina. È chiaro che il Napoli anti-Barcellona è costruito tenendo conto della presenza di Insigne. Cauto il dottor Canonico, ma Insigne ha fin dal primo istante rassicurato il suo agente Pisacane“.