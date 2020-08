Quale sarà il futuro di Fernando Llorente? Sicuramente il giocatore andrà via da Napoli. L’attaccante spagnolo sembrava un “promesso sposo” del Benevento, ma non è certo che sia questo l’epilogo della vicenda di mercato. I sanniti hanno tutte le intenzioni di metter su un organico di livello per stabilizzarsi in Serie A ed evitare l’effetto ascensore (un continuo saliscendi tra massimo campionato e cadetteria) che ha caratterizzato il football degli ultimi anni. Insomma, l’ex Juve e Bilbao è uno dei profili attenzionati da Vigorito (a patto però, che si tagli lo stipendio).

Le indiscrezioni del Secolo XIX

Secondo l’edizione odierna de Il Secolo XIX il Genoa del nuovo diesse Faggiano avreb messo gli occhi sul giocatore: “Faggiano – si legge – ha sempre avuto un canale preferenziale ed ottimi rapporti con il Napoli e con il ds Giuntoli. A Parma ha portato Inglese e Sepe e così è lecito pensare che per la costruzione del nuovo Genoa possa arrivare qualche colpo dagli azzurri. Llorente è destinato a lasciare, lo stesso vale per Younes ed Ounas. C’è da battere la concorrenza del Benevento con cui sta anche parlando di Lapadula”.

Gli occhi di Faggiano su Llorente: quale sarà il futuro dello spagnolo?

Llorente, che sarà il vice Mertens in quel di Barcellona (pare che il Napoli abbia tutte le intenzioni di non convocare Milik per gli ottavi di Champions), lascerà sicuramente il capoluogo partenopeo. Con il Napoli ha segnato solo tre gol, un bottino insignificante per un professionista che guadagna quei soldi. Faggiano è seriamente interessato. Non è un mistero che il diesse straveda per tutti i calciatori del Napoli (ciò è testimoniato anche da parecchi movimenti sull’asse Napoli-Parma). Del resto, fu lo stesso dirigente a dichiarare in tempi non sospetti: “Fosse per me prenderei tutti i giocatori del Napoli, sono fortissimi”.

