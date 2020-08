Lo scambio tra Alex Meret e Salvatore Sirigu potrebbe non essere l’unico affare sull’asse Napoli-Torino. I granata chiede anche un altro giocatore.

Il calciomercato del Napoli potrebbe prendere una nuova accelerata dopo l’acquisto di Osimhen. La Stampa parla dello scambio Meret-Sirigu ma anche di altri affari tra Napoli e Torino. Ma procediamo con ordine. Il club di Cairo ha messo gli occhi sul giovane portiere del Napoli anche perché da Sirigu è arrivata la richiesta di cambiare aria. A 33 anni il portiere ex Palermo e Psg cerca altri stimoli e progetti. Quello del Napoli potrebbe essere quello giusto vista la sua età. Dall’altra parte il Torino si ritroverebbe in casa un portiere giovane ma dalle grandi potenzialità. Il Napoli, però, non sembra intenzionato a cedere Meret che rappresenta una sicurezza soprattutto per il futuro. I margini di trattativa, fanno sapere i media torinesi, ci sono.

Ma il Napoli ed il Torino non parlano solo dello scambio Meret-Sirigu, ma anche di Hysaj. Il terzino destro del Napoli piace molto alla dirigenza granata, ma sarà molto complicato convincere l’albanese della bontà del progetto di Cairo. Il Torino ci sta comunque provando e la Stampa non escludi possibili coinvolgimenti di altri giocatori in questa trattativa. Non è un mistero che a Gattuso piaccia Belotti. L’attacante ex Palermo vuole andare via da Torino, trovare una dimensione di squadra più ampia e magari giocare più stabilmente in Europa. Il Napoli ha preso Osimhen, ma con l’addio di Milik potrebbe decidere di prendere anche un altro attaccante. Certo la presenza di Belotti potrebbe essere ingombrante, ma da questo punto di vista non è detta ancora l’ultima parola. Ulteriori aggiornamenti ci potranno essere dopo la sfida con il Barcellona.