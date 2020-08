Scambio Meret-Sirigu: la reazione del Napoli, il punto sul mercato

Lo scambio Meret-Sirigu proposto dal Torino alimenta il calciomercato del Napoli, secondo Sky Sport la trattativa non è impossibile.

Alex Meret a Torino e Salvatore Sirigu al Napoli in un clamoroso scambio che porterebbe in maglia azzurra il portiere ex Palermo. La notizia è stata lanciata da Sky Sport ed ha trovato conferme durante la giornata. Sulla vicenda è intervenuto a Radio Goal anche Ciro Venerato che ha detto: “Il Torino ha proposto questo affare che non piace al Napoli“. Molto difficile che il club di Aurelio De Laurentiis possa cedere ad un affare del genere. Basta considerare che il club partenopeo è molto attento ai giovani talenti. In questo nello scambio si contrappone Alex Meret che ha 23 anni, con Salvatore Sirigu che di anni ne ha 33. Inoltre la dirigenza partenopea è intenzionata a puntare sul giovane portiere che ha già dimostrato di avere grandi doti, oltre a margini di miglioramento.

Venerato fa il punto anche su Lorenzo Insigne e dice: “Per me resta al Napoli, a meno di clamorosi colpi di scena“. Mentre per Allan l’Everton “è una possibilità ma l’offerta dei toffees non soddisfa De Laurentiis. Sul calciatore ci sono anche Atletico Madrid e West Ham”. Per l’esperto di mercato anche Gabriel al Napoli non è da considerare un discorso chiuso: “Si parla di un’affare già fatto con l’Everton ma non è vero. Ancelotti lo vuole ma il Napoli è in vantaggio“. C’è poi Everton Soares, attaccante del Gremio, entrato da tempo nel mirino di Giuntoli: “Per me è un potenziale pallone d’oro” dice Venerato.

Intanto sullo scambio Meret-Sirigu arrivano ulteriori conferme nelle ultime ore della volontà del Napoli di tenere il portiere ex Spal. De Laurentiis è intenzionato a portare avanti la sua politica dei giovani calciatori dalle grandi potenzialità, ecco perché ha preso Victor Osimhen.