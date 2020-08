Martino: “A Barcellona snobbano il Napoli, ecco cosa mi hanno detto”

“A Barcellona forse stanno commettendo l’errore di snobbare il Napoli” lo dice Carmine Martino radiocronista di Radio Kiss Kiss Napoli.

Barcellona-Napoli è un po’ come Davide contro Golia. Fortunatamente, qualche volta i giganti vengono anche abbattuti, soprattutto quando gioca in campo internazionale. Eppure secondo Carmine Martino il Barcellona potrebbe commettere l’errore di “snobbare il Napoli” per il match di sabato. Ai microfoni di Radio Goal il radiocronista dice: “Mi arrivano voci di amici e persone che seguono il Barcellona, praticamente loro sono già proiettati alla fase successiva, quasi avessero già in tasca la qualificazione”. I blaugrana sono così convinti che anche sui media si parla di come si “spenderanno i soldi derivanti dal passaggio del turno. Budget che serve molto al Barcellona in questo momento di crisi”.

Va ricordato che l’andata degli ottavi di finale di Champions League giocata al San Paolo è terminata 1-1. Il Napoli dovrà dunque per forza segnare per riuscire a passare il turno. Setien recupera Dembelé ma deve fare a meno degli squalificati Vidal e Buquets a centrocampo. Il Napoli, invece, prova a recuperare Lorenzo Insigne che oggi ha lavorato in parte sul campo coi compagni. Sicuramente agli azzurri di Gattuso serve l’impresa, anche perché in casa in Europa il Barça non perde da 35 partite e Messi in Spagna viene considerato il re degli ottavi di finale.