Napoli, report allenamento: Insigne lavora in campo, le ultime

Il Napoli e Insigne si allenano in vista della sfida di Champions League in programma sabato alle ore 21 al Camp Nou col Barcellona.

Arrivano notizie positive per Lorenzo Insigne che durante l’allenamento del Napoli ha svolto parte della seduta col gruppo. Come specifica il sito ufficiale della società partenopea il capitano ha svolto “terapie, parte del lavoro in palestra e parte in campo con la squadra“. Oggi il giocatore si sottoporrà di nuovo a test specifici in vista della sfida con il Barcellona. Gli esami strumentali offriranno ai medici un quadro clinico della sua condizione, ma ciò che farà la differenza saranno le sensazioni di Insigne sul campo. La seduta di allenamento era uno dei test per Insigne che doveva saggiare per la prima volta il dolore dopo il problema percepito con la Lazio. Il fatto che Insigne si sia allenato in campo con gli altri compagni del Napoli è sicuramente una buona notizia.

Napoli: come sta Insigne?

La giornata decisiva per capire come sta il giocatore arriverà domani. Gennaro Gattuso sfrutterà fino all’ultimo minuto per valutare le sue condizioni, ma il test di domani sarà molto importante. Se Insigne dovesse avere movimenti sciolti e non accusare dolore anche mentre calcia e ‘strappa’ in corsa, allora sarà arruolabile per giocare Barcellona-Napoli.

Qualora il Napoli dovesse fare a meno di Insigne allora si prevedono soluzioni alternative. Una su tutte è quella di Elmas come esterno mancino per dare anche più solidità in fase di copertura. Il macedone ha già giocato in quella posizione. Altro prospetto prende in considerazione Zielinski sulla sinistra. Il polacco ha avuto modo di disimpegnarsi come esterno con discreti risultati. Al momento Lozano, non in ottime condizioni fisiche, sembra fuori dai giochi anche se quella del messicano sarebbe ‘naturalmente’ la soluzione più ovvia per sostituire il capitano Lorenzo Insigne.