Calciomercato Napoli: dopo Barcellona assalto a Boga

Ultime notizie di calciomercato per il Napoli che è pronto a riprovarci per Jeremie Boga. Ora tutti sono impegnati nella sfida con il Barcellona.

Il calciomercato del Napoli può aspettare ma non troppo, Jeremie Boga è obiettivo concreto e non va trascurato. Il calciatore del Sassuolo è un pallino di Cristiano Giuntoli che ne ha parlato sempre molto bene. Per questo motivo l’interesse del club partenopeo per l’ivoriano non è mai scemato del tutto. Nonostante il ds neroverde Carnevali lo abbia dichiarato praticamente incedibile, il Napoli ha continuato a corteggiare il giocatore. Piace la sua forza fisica e la capacità di saltare l’uomo, caratteristiche che in pochi hanno. Gattuso avalla l’acquisto ma non sarà affatto semplice strapparlo ai neroverdi. La prima offerta del Napoli per Boga è stata di 25 milioni più Younes, ma il Sassuolo non è convinto. Soprattutto De Zerbi pare non sia felicissimo della contropartita tecnica.

Si cerca di lavorare ai fianchi, anche perché almeno nelle idee Boga è convinto del trasferimento. Anche con l’ivoriano bisogna trovare l’accordo ma questa fase della trattativa non è ancora entrata nel vivo. Giuntoli prima vuole capire se riesce veramente ad affondare il colpo, poi passerà agli incontri con l’agente dell’ivoriano. Boga può essere preso anche senza la cessione di Lozano, dato che la permanenza del messicano sta facendo riflettere in casa Napoli.

Calciomercato – Il Mattino su Boga al Napoli

Il Napoli è in vantaggio su Atalanta e Borussia Dortmund: dalle parti di Bergamo si sussurra sempre più insistentemente che l’attaccante sarà azzurro la prossima stagione. L’offerta del Napoli al Sassuolo è di 25 milioni più il cartellino di Amin Younes, mentre il club emiliano continua a chiedere 40 milioni e non valuta 15 milioni Younes: l’interlocuzione tra i due club è costante, con i contatti portati avanti anche attraverso un intermediario. Perché nell’affare c’è un agente al lavoro: Paolo Busardò, l’uomo che sta lavorando con Daniel Boga, fratello ed agente di Jeremie, per far triangolare l’affare tra le due società. La distanza c’è, così come c’è anche l’offerta del Napoli e la richiesta degli agenti: c’è una forbice di poco meno di un milione, con il Napoli che parte da un milione e mezzo a stagione circa. Un nuovo meeting ci sarà dopo la gara di Champions, anche perché il club azzurro avrà pianificato le cessioni.