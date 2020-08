Laudisa: “Bernardeschi al Napoli, non è ancora finita. Ecco cosa manca”

Carlo Laudisa esperto di calciomercato di Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa che porterebbe Federico Bernardeschi al Napoli.

Federico Bernardeschi al Napoli è il grimaldello per sbloccare Arek Milik alla Juventus. Il calciatore polacco spinge per vestire la maglia bianconera, ma per farlo ci sono due soluzioni: la Juve paga i 50 milioni chiesti da De Laurentiis, oppure Bernardeschi si convince a vestire la maglia azzurra. Sulla questione è intervenuto Carlo Laudisa che parla ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

Bisogna trovare un equilibrio economico tra Napoli e Juventus su Milik e Bernardeschi. Sicuramente quest’ultimo insieme a Boga e Under sono in lizza per sostituire il ruolo di Callejon. Bernardeschi mi sembra voglia giocarsi il futuro nella Juve, ma in quel ruolo ci sono anche Douglas Costa e Cuadrado, ha molta concorrenza. È prematuro dire che Bernardeschi ha detto di no al Napoli. I problemi dei diritti d’immagine, qualora ci fosse la volontà, si può superare tranquillamente.

Se Bernardeschi non accetta Napoli allora la Juve prova a mettere nella trattativa Pellegrini, ma da il Napoli è un po’ freddo da questo punto di vista. Così Il polacco potrebbe rientrare in uno scambio (questa estate ce ne potrebbero essere molti ndr) con la Roma che ha cambiato proprietà. “Milik alla Roma? Bisogna capire come si muove la nuova proprietà. L’approdo di Friedkin impone delle operazioni d’immagine, trattenere Dzeko è fondamentale, quindi è una questione che vedrei in seconda battuta” dice Laudisa. Al momento Bernardeschi per il Napoli resta una priorità insieme con Boga, leggermente più distante Cengiz Under. Anche per l’ivoriano del Sassuolo, però, ci sono problemi dato che i neroverdi lo giudicano incedibile. Cristiano Giuntoli è intenzionato a dare l’assalto a Boga dopo la sfida con il Sassuolo. Non sarà facile convincere gli emiliani che valutano il giocatore 40 milioni di euro.