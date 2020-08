“Under va al Napoli, Veretout sul mercato”, il piano della Roma di Friedkin

Il calciomercato in uscita della Roma non cambia con l’arrivo di Dan Friedkin. Corriere dello Sport: “Under va al Napoli. Veretout sul mercato”.

C’è un Napoli alla finestra per Jordan Veretout e Cengiz Under. Il Corriere dello Sport rilancia questa indiscrezione di mercato, che vede Giuntoli molto attivo su questi due giocatori ma con differenti possibilità di acquisto. Veretout può arrivare qualora (quasi sicuramente) Allan dovesse andare via. In pole per il brasiliano c’è l’Everton di Ancelotti, ma anche l’Atletico Madrid ci sta facendo più di un pensiero. Under è una alternativa di qualità a Boga. L’ivoriano del Sassuolo è il vero obiettivo per le fasce esterne, dato che Callejon lascerà la maglia azzurra. Non è escluso che possano arrivare entrambi, soprattutto se si dovesse decidere di lasciar partire Lozano. Per il messicano c’è sempre l’interesse dell’Everton ma per meno di 50 milioni non si muove da Napoli.

Intanto la Roma di Friedkin non cambia il mercato in uscita con Veretout e Under che restano sul mercato, cosa che fa ben sperare per il Napoli. “Under andrà al Napoli, salvo ribaltoni, e anche Kluivert verrà venduto per fare cassa. Si cerca una squadra per Florenzi, un paio di centrocampisti potrebbero essere ceduti davanti a una proposta conveniente: da Cristante a Veretout (seguito dal Napoli), passando per Diawara, nessuno ha il posto assicurato nella rosa definitiva della prossima stagione. Dzeko invece resterà alla Roma. I giallorossi quindi non approfondiranno i discorsi con il Napoli per un eventuale scambio Under-Milik“. Su Milik resta forte l’interesse della Juventus. Torino è la piazza gradita dal polacco che ha già dato la sua parola alla società bianconera. Resta sempre il problema del pagamento con il Napoli che continua a chiedere 50 milioni di euro e Federico Bernardeschi che ancora non si convince ad accettare la maglia azzurra.