I convocati del Napoli per la sfida di Barcellona. Gattuso esclude tre giocatori. Presente Lorenzo Insigne. Tra i convocati anche Fernando Llorente.

Barcellona-Napoli si giocherà sabato 8 Agosto 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Camp Nou di Barcellona. Il confronto, che sarà il 2° fra le due squadre in competizioni UEFA, inizierà alle ore 21.00. L’arbitro sarà il turco Cüneyt Çakır.

Il Napoli ha reso pubblica la lista dei convocati di Gattuso per la sfida di Barcellona. Presente anche Lorenzo Insigne che ha svolto intero allenamento col gruppo. Le condizioni del capitano saranno valutate prima della gara. Tra i convocati ritorna anche Fernando Llorente.

Tra i convocati del Napoli per Barcellona, non sono presenti tre calciatori poiché non inseriti da Gattuso nella lista UEFA i nomi sono quelli di Faouzi Ghoulam, Kevin Malcuit e Amin Younes. I tre giocatori sono rimasti a Napoli, per loro sono già iniziate le vacanze, considerando che la loro stagione è terminata.

I CONVOCATI DEL NAPOLI PER BARCELLONA

Ecco i convocati del Napoli per la fida di Barcellona: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Llorente, Milik, Politano.

BARCELLONA-NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Riqui Puig, F. De Jong, Rakitic; Messi, L. Suarez, Griezmann.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejón, Mertens, Elmas.

TV E STREAMING

La sfida Barcellona-Napoli potrà essere vista in diretta tv in chiaro su Canale 5, con la telecronaca curata da Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Aldo Serena. La partita sarà inoltre trasmessa in diretta da Sky e andrà in onda anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). In questo caso la telecronaca sarà affidata a Daniele Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani.

Chi lo preferisse potrà seguire Barcellona-Napoli in diretta streaming, e anche in questo caso avrà a disposizione diverse opzioni. In chiaro la partita sarà trasmessa sulla piattaforma Mediaset Play, mentre gli abbonati Sky potranno vederla attraverso Sky Go. In entrambi i casi il match sarà visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricano le relative app, sia sul proprio pc o notebook, anche collegandosi semplicemente con il sito ufficiale della piattaforma.

Una terza possibilità è infine costituita da Now Tv: a chi acquistasse uno dei pacchetti proposti il servizio di streaming live e on demand di Sky offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le partite della Champions League.