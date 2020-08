Calciomercato – “Veretout a Napoli con il suo agente”

Jordan Veretout a Napoli in visita ad una scuola calcio del territorio, il centrocampista francesca era accompagnato dal suo agente Mario Giuffredi.

Napoli e Jordan Veretout sono destini che continuano ad intrecciarsi fuori dai campi di gioco. Il calciatore, come scrive calciomercato.com, nella giornata di ieri è arrivato in città accompagnato dal suo agente Mario Giuffredi (ha in procura anche Hysaj e Di Lorenzo ndr). Ufficialmente il centrocampista della Roma ha visitato la scuola calcio Asd Micri di Pomigliano d’Arco con cui la Marat di Giuffredi sta avendo dei rapporti. Dunque quella del francese è solo una visita di cortesia, ma lo spiraglio di calciomercato resta anche perché da più tempo si parla di un interessamento concreto del Napoli per il centrocampista.

Va ricordato che Veretout durante la sua visita a Napoli ha cenato anche nello stesso ristorante dove c’era Cristiano Giuntoli. Incontri Casuali (?) che nel calciomercato possono significare tanto. E’ risaputo che il club di De Laurentiis vorrebbe Veretout per sostituire Allan, pronto a dire addio alla maglia azzurra. Il brasiliano è corteggiato da Atletico Madrid ed Everton ed a fine stagione con ogni probabilità andrà via dalla Campania.

Campania ed in particolare Napoli dove Veretout continua a tornare. L’incrocio è avvenuto già nel 2019 quando il centrocampista, allora di proprietà della Fiorentina, scelse proprio il Golfo di Napoli per fare una proposta romantica alla sua compagna. Evidentemente il fascino della città partenopea ha in un’influenza importante anche sul giocatore della Roma che potrebbe intessere col Napoli una doppia trattativa. Il Corriere dello Sport dà infatti per scontato l’arrivo di Cengiz Under al Napoli, parlando di futuro certo per il giocatore turco. Under andrebbe a prendere il posto di Callejon che dirà addio al Napoli alla fine di questa lunghissima stagione. In partenza c’è sempre Arek Milik che piace alla Juve.