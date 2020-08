Insigne titolare contro il Barcellona, Carlo Alvino annuncia la presenza del capitano del Napoli al Camp Nou contro Messi e compagni.

Il Napoli è pronto a sfidare il Barcellona per gli ottavi di Champions. Gattuso ha diramato la lista dei convocati, l’unico dubbio è per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è alle prese con i postumi dell’infortunio rimediato contro la Lazio.

Il giornalista di tv Luna e Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo ALvino, attraverso i social ha annunciato che Lorenzo Insigne sarà titolare contro il Barcellona. Secondo Alvino il capitano ha recuperato è guiderà gli azzurri contro Messi e compagni.



Sulla presenza di Lorenzo Insigne dal primo minuto arrivano conferme anche dalla radio ufficiale del calcio Napoli. Valter De Maggio, ha annunciato : “Insigne sarà titolare contro il Barcellona. Il fantasista di Frattamaggiore, insieme allo staff medico del Napoli ha fatto di tutto pur di esserci, in una sfida che potrebbe dire molto sulle ambizioni future del club“.

Gli azzurri si sono allenati al San Paolo e Insigne ha mostrato netti segni di miglioramento dopo l’infortunio subito contro la Lazio. Il capitano viaggerà con i compagni oggi a Barcellona, poi Gattuso deciderà se e come schierarlo in campo.