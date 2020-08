Asse Roma-Napoli: maxi scambio in vista, quattro calciatori coinvolti

Caldissimo l’asse Roma-Napoli, c’è un possibile maxi scambio tra le due società che coinvolge quattro giocatori delle rispettive rose.

Tuttosport scrive di un possibile maxi scambio tra Roma e Napoli, un affare esteso che prende in considerazione due calciatori del Napoli e due del club giallorosso. Si parte dalla volontà della Roma di prendere Arkadiusz Milik, a cui si aggiunge l’interesse concreto degli azzurri per Cengiz Under. In questo contesto vengono tirati in ballo sia Jordan Veretout, altro pallino del Napoli e nelle ultime ore si fa largo il nome di Elseid Hysaj per il club di Friedkin.

Un quadro tutt’altro che semplice. Pezzi di un puzzle che Roma e Napoli stanno cercando di risolvere per trovare la giusta quadratura. Milik è promesso sposo della Juventus, ma il club bianconero non vuole sborsare i soldi chiesti da De Laurentiis e continua ad offrire Luca Pellegrini come contropartita tecnica. Il Napoli vuole Federico Bernardeschi, oppure fa una valutazione più bassa dell’esterno mancino che ha giocato a Cagliari nell’ultima stagione.

Maxi scambio Roma-Napoli: Milik la chiave

Se il Napoli riesce a convincere Milik a puntare sul club giallorosso allora l’affare può cominciare a delinearsi al meglio. La Juve di Pirlo, infatti, si sta guardando intorno. I bianconeri, già in difficoltà economica, pensano a Edin Dzeko ma valutano anche altri profili. Così Milik potrebbe essere ‘costretto’ ad andare alla Roma. Sbloccato questo affare gli altri possono essere una conseguenza, dato che Hysaj è pronto a lasciare il club azzurro, tanto che Cristiano Giuntoli ha già contattato il Verona per prendere Faraoni. Nel maxi scambio tra Roma e Napoli è Veretout uno dei nomi che fa più gola azzurri. Il calciatore francese viene considerato il naturale sostituto di Allan che è pronto a volare in Inghilterra, più precisamente all’Everton dove ritroverà Carlo Ancelotti.