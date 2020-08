L’Everton piomba su Maksimovic, Aurelio De Laurentiis fissa il prezzo del difensore. Gabriel potrebbe fare coppia con Manolas.

Il Napoli è impegnato sul calciomercato per rifondare la squadra. dopo l’arrivo di Osimhen per l’attacco gli azzurri si preparano a rifondare anche il parco difensori. Kalidou koulibaly è tra i possibili partenti, il Manchester City ha fatto una prima offerta e i due club continuano a trattare. Ancelotti per il suo Everton vorrebbe Maksimovic, il difensore azzurro vicino al rinnovo potrebbe cambiare aria, come ha spiegato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport. Ecco quanto dichiarato:

L’EVERTON SU MAKSIMOVIC

“Il Napoli ha fissato il prezzo di Nikola Maksimovic. Il difensore costa quindici milioni di euro. La società in pole per il calciatore è l‘Everton di mister Carlo Ancelotti. Dal Milan non mi confermano l’interesse per il difensore”.

Ciro Venerato, sul possibile passaggio di Maksimovic all’Everton di Carlo Ancelotti ha poi aggiunto:

“Maksimovic ha capito che con l’acquisto di Gabriel il Napoli punterà sul difensore ora al Lille e su Manolas. Il giocatore ha ricevuto delle offerte importanti, ecco perché sta prendendo in seria considerazione l’ipotesi di cambiare aria. Pensare che fino a qualche settimana fa sembrava orientato a rinnovare col Napoli“.