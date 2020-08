Leo Messi furioso con l’arbitro. Al termine di Barcellona-Napoli l’argentino nega il saluto a Cakir. Sul web attaccano Manolas con una fake News.

Al termine di Napoli-Barcellona, Leo Messi ha negato la stretta di mano all’arbitro Cakir. Pur senza brillare particolarmente, il Barcellona ha battuto il Napoli e si è assicurato il passaggio ai quanti di finale di Champions. Grazie, come al solito, soprattutto a Leo Messi.

Il fuoriclasse argentino ha segnato il goal del 2-0 che ha spianato la strada ai suoi compagni e poco dopo si è ripetuto marcando il 3-0. Goal, però, annullato dall’arbitro Cakir per un presunto tocco di mano.

Messi, evidentemente, si è risentito dopo la decisione dell’arbitro. Tanto che a fine partita gli ha negato la stretta di mano. Le telecamere lo han ripreso mentre faceva segno ‘no’ al direttore di gara turco.

Attriti di campo, ma forse anche vecchie ruggini: Cakir è un veterano della competizione. Lo scorso anno non ha portato bene al Barcellona, visto che era l’arbitro di Liverpool-Barcellona 4-0.

MANOLAS RISPONDE ALLE ACCUSE SU MESSI

I media spagnoli sono caduti nella trappola delle Fake news. La notizia lanciata dalle agenzie di stampa iberiche, e ripresa anche da alcuni media Italiani si è rivelata una grossa bufala. Secondo i giornali spagnoli, Messi avrebbe rifiutato di salutare Manolas a fine gara

Il motivo, secondo gli spagnoli, sarebbe legato al goal realizzato da Manolas con la maglia della Roma che eliminò il Barcellona.

In realtà Messi ha negato il saluto all’arbitro Cakir e non al difensore del Napoli. Manolas ha risposto alle accuse sui social: “Alcune volte bisogna essere svegli e prima di scrivere cattiverie di guardare per bene la foto! Non ho visto mai un giocatore giocare con l’orologio”.