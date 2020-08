Callejon lascia Napoli, messaggio da brividi di Insigne

Lorenzo Insigne scrive un messaggio a Josè Callejon, il capitano del Napoli ha voluto salutare il compagno con un messaggio sui social.

Palla tagliata sul secondo palo, inserimento e gol. Meccanica e intesa da urlo quella di Josè Callejon e Lorenzo Insigne che ha fatto battere i cuori di milioni di tifosi napoletani. Lo spagnolo a Barcellona ha gioca la sua ultima partita con la maglia azzurra. Sette stagioni, 349 presenze ed 82 gol e tanti, tantissimi chilometri macinati su quella fascia destra. Impegno, sacrificio e tanto lavoro. Punto fisso di ogni allenatore, Callejon resterà un monumento nella storia del Napoli, impossibile non apprezzare il calciatore, l’uomo e il professionista. Uno che ha rinunciato agli ultimi due mesi di stipendio pur di continuare a giocare con la maglia del Napoli. Anche per questo Lorenzo Insigne ha voluto scrive un messaggio a Josè Callejon, compagno di mille avventure.

Caro José, purtroppo oggi le nostre strade si dividono. È stato un onore essere al tuo fianco in tutti questi anni. Ho avuto la fortuna di conoscere un uomo fantastico, un giocatore incredibile, un professionista esemplare. Mi mancherà non trovarti nello spogliatoio, mi mancheranno le nostre risate e si mi mancherà il tuo fantastico taglio in area di rigore. Ti auguro il meglio a te e alla tua fantastica famiglia. Buona fortuna amico mio.

Nel saluto di Insigne a Callejon ci sono due parole che non possono passare inosservate. “Amico mio” non lo so dice a tutti, soprattutto in campo professionale. Il segnale che nel corso degli anni tra il capitano del Napoli e lo spagnolo si è creata un’intesa che va oltre il terreno di gioco. Insomma un messaggio da brividi quello di Insigne che sicuramente farà piacere ai tanti tifosi azzurri che hanno apprezzato Callejon in tutti questi anni al Napoli.