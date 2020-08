Arek Milik vuole la Juventus. Il calciomercato entra nel vivo. Aurelio De Laurentiis ha presentato una controproposta ai bianconeri.

Il calciomercato del Napoli comincia ad entrare nel vivo, in primo piano c’è la questione relativa a Milik, l’attaccante polacco non ha rinnovato il contratto con la società partenopea. L’agente di Milik tratta da tempo con la Juventus, come ha rivelato il giornalista di Rai sport Ciro Venerato, nel corso della Domenica Sportiva. Ecco le sue parole

“La Juventus ha raggiunto da due mesi un accordo totale con Arkadiusz Milik. L’attaccante si sente già calciatore della Juventus. L’offerta è un giocatore a scelta tra Bernardeschi e Romero per il cartellino del polacco. De Laurentiis vuole Bernardeschi, ma con 15 milioni di euro. C’è sempre la grana diritti d’immagine da risolvere“.

Nel corso della domenica sportiva si è parlato anche del summit che si terrà a Capri tra De Laurentiis e Gattuso:

“Domani alle 12:30 Gattuso sbarca a Capri e vede De Laurentiis. Ha rifiutato la Fiorentina un mese fa, guadagna 1,3 miloni. De Laurentiis offre fino a 1,5 milioni ma vuole inserire una clausola di 6 milioni che il tecnico rifiuta. Si cercherà un accordo”. Il Napoli sta quindi programmando la prossima stagione con grande attenzione e scrupolo. Nulla sarà lasciato al caso”.