Gattuso è il giorno della verità: incontro con De Laurentiis

Oggi incontro tra Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis patron della SSCN, si discute il contratto del tecnico del Napoli.

Non c’è tempo da perdere, una stagione è terminata un’altra è praticamente già cominciata. L’incontro tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso servirà per chiarire il futuro del Napoli. Il tecnico dopo la sconfitta in Champions League con il Barcellona ha chiarito che ha ancora un anno di contratto, ma che per lui i “contratti valgono poco“. Quello che vale è la serenità nei rapporti, la tranquillità di poter lavorare sul campo ed in autonomia. Insomma il contratto c’è ma si può stracciare un batter d’occhio, il problema per Gattuso non sono i soldi.

Così il confronto a Capri tra Gattuso e De Laurentiis assume un peso specifico maggiore. Tecnico e presidente si vedranno per discutere il futuro, due o tre anni di contratto o incredibilmente una separazione consensuale? Perché dalle parole dell’allenatore calabrese si capisce che potrebbe esserci anche questa (remota) possibilità. Una chance da non scartare del tutto, anche perché da numerosi spifferi si parla di movimenti del club azzurro sul mercato degli allenatori. Sondaggi per non restare a mani vuote nel caso quella possibilità remota dovesse concretizzarsi.

Incontro De Laurentiis-Gattuso: slitta la firma?

Dell’incontro tra presidente e allenatore del Napoli ne parla anche Tuttosport che scrive di uno slittamento della firma: “Sarà anche l’occasione per iniziare a discutere di un contratto che nessuna delle due parti sembrerebbe avere fretta di firmare. «Ho l’accordo ancora per un anno e ho voglia di proseguire. Ma per me i contratti non contano nulla, la mia priorità è quella di lavorare bene, non certo la durata del contratto: sapete che ho anche lasciato i soldi quando avevo accordi di 2 e 3 anni. Voglio lavorare in tranquillità e sentirmi a mio agio, perché solo quando sto bene con me stesso posso dare il massimo», l’argomento è già stato toccato da Gattuso nella conferenza stampa post Barcellona ed è una traccia per imbastire la discussione in vista dell’accordo triennale che De Laurentiis ha in mente per Gattuso. La sensazione è quella di uno slittamento della firma, magari a dicembre, anche per verificare la reciproca soddisfazione a procedere insieme ancora a lungo”.