Il Liverpool soffia Tsimikas al Napoli, l’alternativa arriva dal Real Madrid

Calciomercato Napoli con il Liverpool che piomba su Kostas Tsimikas esterno sinistro dell’Olympiakos che valuta 20 milioni il giocatore.

La fascia mancina del Napoli cerca un padrone o un’alternativa a Mario Rui. Su Kostas Tsimikas c’è il Liverpool, che è entrato a gamba tesa in un’idea di mercato alla quale il Napoli stava lavorando da gennaio scorso. La notizia viene data da Gazzetta dello Sport che scrive: “È tra le priorità, adesso. Le attenzioni del Liverpool per Kostas Tsimikas, costringeranno il Napoli a stringere i tempi. L’esterno sinistro dell’Olympiacos e della nazionale greca, da mesi è seguito dai collaboratori di Cristiano Giuntoli, ci sono stati anche alcuni contatti tra le parti, ma il presidente dell’Olympiacos ha già respinto una prima offerta di 15 milioni, presentata dal ds napoletano nello scorso mese di gennaio. Lui ne vuole 20 e a questa cifra arriverà sicuramente il Liverpool che, insieme al Leicester, sta forzando per chiudere l’operazione. Il Napoli non resterà a guardare e, probabilmente, rilancerà la propria offerta, magari aggiungendo qualche bonus facilmente raggiungibile, sperando che non sia già troppo tardi”.

Liverpool su Tsimikas: alternativa Reguilon

Cristiano Giuntoli ha già un’alternativa a Tsimikas ed è quella di Sergio Reguilon 23 enne difensore del Real Madrid che in questa stagione ha giocato al Siviglia. Il Napoli sta pensando proprio ad un prestito per prendere il calciatore. La trattativa non è entrata ancora nel vivo, anche perché il direttore sportivo del Napoli vuole valutare al meglio la situazione. Anche perché c’è il nodo Ghoulam da risolvere, il giocatore ha un ingaggio alto ma non riesce più a tornare quello di un tempo.

Il Liverpool è piombato su Tsimikas ma il Napoli vuole giocarsi tutte le sua chance prima di abbandonare definitivamente la trattativa per l’esterno greco che piace anche ad altri club. La pista, si è raffreddata, ma non è ancora tramontata.