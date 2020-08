La Roma su Giuntoli: i giallorossi cercano un direttore sportivo

Il calciomercato tira in ballo anche i ruoli fuori dal campo. Secondo Tuttosport la Roma pensa a Cristiano Giuntoli come direttore sportivo.

Cristiano Giuntoli piace alla Roma che deve sta cercando un nuovo direttore sportivo, lo scrive Tuttosport. Secondo il quotidiano sportivo è in crisi il rapporto del ds con Aurelio De Laurentiis.

Se Fienga è dunque il riferimento in questo periodo di transizione, per il mercato bisognerà quanto prima trovare un nuovo ds. Il sogno Paratici è destinato a rimanere tale. Il ds, che fa sapere in privato di aver già rifiutato una proposta del Manchester United, intende continuare in bianconero. Pradè e Sabatini, usando canali differenti, stanno provando il clamoroso ritorno. Nessuna chance per Petrachi, invece. Da non scartare Giuntoli del Napoli: in crisi il suo rapporto con De Laurentiis. L’outsider è Berta dell’Atletico Madrid. A Trigoria De Sanctis, prima di accettare l’Ascoli, aspetta di conoscere chi sarà il nuovo ds. E da questo dipenderà anche il destino di Fonseca. Al momento il portoghese appare ben saldo al suo posto. Ma con un nuovo corso che sta per iniziare, nessuna novità è da escludere.

Se la Roma dovesse prendere Giuntoli allora il Napoli dovrebbe ripiegare su un altro direttore sportivo. Fino ad ora non sono arrivate indicazioni in questo senso. I segnali di crisi paventati dal quotidiano sportivo non si sono avvertiti, almeno non in maniera così evidente. Giuntoli sta continuando a portare avanti il suo lavoro col Napoli ed è stato impegnato in prima persona nell’affare Osimhen, riuscendo a risolvere una matassa davvero molto complicata.