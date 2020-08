Juventus eliminata, bufera su Sarri: un tecnico in pole per sostituirlo

E’ rovente la panchina di Maurizio Sarri alla Juventus, il tecnico dopo l’eliminazione ha mostrato sicurezza ma sa di essere in bilico.

La Juventus sta pensando di esonerare Maurizio Sarri. Al di là delle dichiarazioni di facciata è chiaro che la dirigenza bianconera sta facendo le proprie valutazioni. Il tecnico nato a Bagnoli quest’anno ha vinto il nono scudetto consecutivo, ma è uscito agli ottavi di Champions League ed ha perso la finale do Coppa Italia col Napoli, oltre alla finale di Supercoppa con la Lazio. Molto probabile che Andrea Agnelli decida di dare il ben servito a Sarri che non è mai stato accettato completamente dal gruppo. Lo si è capito anche dalle parole di Bonucci, Buffon e Pjanic. Soprattutto il centrocampista ha ricordato gli anni d’oro di Sarri a Napoli, facendo capire che alla Juve il rapporto coi calciatori si è sviluppato diversamente. Ieri sera dopo l’eliminazione in Champions League della Juve, non ci sono stati annunci ufficiali ma potrebbero arrivare a breve.

Juventus: possibile esonero per Sarri

Secondo Il Mattino in questo momento Simone Inzaghi è il favorito per sedere sulla panchina bianconera. Possibili altri sono sono quelli di Zidane, Paulo Sosa e Pochettino. Secondo quanto scrive il quotidiano partenopeo Sarri non ha mai avuto un rapporto idilliaco con lo spogliatoio, soprattutto con Cristiano Ronaldo leader assoluto della truppa bianconera. Il portoghese arrivato a Torino per vincere la Champions League non è ancora riuscito ad arrivarci nemmeno vicino alla vittoria finale. Il suo giudizio conterà molto.

Insomma Sarri alla Juventus ha le ore contate, ma in bilico c’è pure Fabio Paratici primo sostenitore del tecnico. “Doveva essere una rivoluzione, e invece la Juve si è dimostrata impermeabile al sarrismo, rigettandone i dogmi, troppo ancorata al suo DNA e ai suoi campioni per scendere a compromessi in nome del “giochismo” e del collettivo“.