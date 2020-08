Champions League: Juventus eliminata dal Lione, flop Sarri

Juventus eliminata dalla Champions League, i bianconeri vincono per 2-1 ma non superano gli ottavi di finale. Ai quarti ci va il Lione.

Juventus eliminata agli ottavi di Champions League, è questo il verdetto del campo. I bianconeri sono andati sotto con un rigore netto concesso al Lione (il fallo è di Bernardeschi) e realizzato da Depay al 12′. Il successiva pareggio firmato al 43′ da Cristiano Ronaldo è stato realizzato con un rigore più che dubbio. I bianconeri hanno cominciato a credere alla rimonta grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo al 60′. A nulla sono valsi gli sforzi della Juventus che non ha fatto mai vedere grandi trame di gioco per tutta la partita, ma è riuscita a imporsi solo grazie alla forza dei singoli. Nella ripresa nuovo infortunio per Dybala buttato nella mischia da Sarri per cercare di firmare il 3-1 che sarebbe valsa la qualificazione ai bianconeri.

Alla fine nonostante la vittoria la Juventus viene eliminata dalla Champions League, grazie al risultato di 1-0 maturato dal Lione nel match di andata. Un nuovo flop nella coppa dalle grandi orecchie per i bianconeri, ma anche per Sarri. che già aveva perso la finale di Coppa Italia col Napoli Il suo gioco durante il match non si è praticamente mai visto. Dalle parti di Torino si potranno comunque consolare col nono scudetto vinto consecutivamente.