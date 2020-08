Sky chiarisce: “C’è il rigore per Lione” arriva la foto decisiva

Juventus eliminata dalla Champions League anche grazie ad un rigore concesso al Lione. Ecco la foto che fa vedere il fallo di Bernardeschi.

Arriva un chiarimento sul rigore concesso al Lione durante la sfida di Champions League con la Juventus. In un primo momento tutti avevano parlato di penalty inesistente per i francesi, ma la redazione di Sky Sport ha trovato l’immagine che chiarisce tutto. Come si vede dalla lente di ingrandimento il fallo da rigore viene commesso da Bernardeschi che sbilancia il giocatore avversario, dunque il Var ha avuto ragione ad intervenire. Con questa analisi si chiarisce che il fallo da rigore per il Lione era netto.

Non si può dire la stessa cosa per il penalty concesso ai bianconeri e realizzato da Cristiano Ronaldo che ha riacceso le speranze della Juventus. Dalle immagini, infatti, si vede che Depay ha le braccia attaccate al corpo e non aumenta il volume. Nonostante tutto è stato concesso il rigore per i bianconeri. Le dure reti di Ronaldo, però, non sono servite dato che i bianconeri sono stati eliminati. Fondamentale nell’economia finale, quel rigore concesso al Lione e segnato da Depay. Al termine del match l’eliminazione della squadra di Sarri ha portato anche al tweet ironico di Alvino.