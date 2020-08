Juventus fuori dalla Champions, Alvino ‘sfotte’ i bianconeri

Il Lione perde ma la Juventus è fuori dalla Champions League. Carlo Alvino ha lanciato un commento sui social al termine del match.

Carlo Alvino punge la Juventus che va fuori dalla Champions League. Il giornalista napoletano al termine del match su twitter ha ironicamente scritto: “Lo so so che mi criticherete ma io devo confessarvi che stasera sono contento della vittoria della Juventus!“. Il riferimento è al risultato finale. Il Lione ha perso per 2-1, ma la Juventus non si è qualificata ai quarti a causa del risultato del match di andata. In quella occasione i bianconeri persero per 1-0. Questa sera hanno preso due gol e quindi col risultato complessivo di 2-2 è passato il Lione che ha segnato due gol fuori casa.