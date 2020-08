Gattuso durante la conferenza stampa di Barcellona-Napoli, ha spiegato la situazione Insigne e di Hirving Lozano.

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Napoli. Il tecnico dei partenopei alla vigilia della sfida di Champions al Camp Nou chiarisce sulle condizioni di Lorenzo Insaigne:

“Insigne oggi s’è allenato al 100% con la squadra, domani voglio sentire dalla sua bocca che è al 100%, ma se non è al 100% non scenderà in campo, se è al 100% ci darà invece una mano“.

Poi un pensiero su Lozano: “Con Lozano, non è cambiato nulla, dopo il lockdown ha lavorato duramente, rispetta le richieste mie e dello staff e sta avendo più spazio, ha caratteristiche diverse, ma se vuoi fare palleggio serve tempo ma per attaccare gli spazi e avere uno contro uno può fare la differenza. Non è un problema Lozano, ma di come vediamo il calcio e vogliamo giocare”.



BASTA RINGHIO

Gattuso durante la conferenza stampa ammette di non riuscire a scrollarsi di dosso l’etichetta di Ringhio:

“Bisogna saper leggere i numeri, in Italia forse non lo sappiamo fare abbastanza. Se l’organizzazione tattica viene scambiata per difensivismo non è un mio problema. Prima di levarsi l’etichetta di dosso, di Ringhio, ci vuole un po’ di tempo, ma va bene così”.

VIDE